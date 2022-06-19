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"Зразковий самець" Бен Стіллер прибув до Польщі щоб допомагати українським біженцям

19 червня 2022, 05:06

Зірка Голлівуду виконує свою місію посла доброї волі ООН.

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Бен Стіллер прибув до Польщі на допомогу українським біженцям / imdb.com

Голлівудський режисер і актор, відомий завдяки фільмам Зразковий самець, Ніч в музеї, Знайомство з батьками і Дюплекс, Бен Стіллер приїхав з благодійною місією до Польщі.

Артист є послом доброї волі ООН, і протягом останніх 6 років весь свій вільний час присвячує питанням волонтерства та допомоги біженцям у всьому світі. Раніше він відвідував Йорданію, Гватемалу і Ліван.

Стіллер вважає критично важливою не тільки саму допомогу біженцям, а й вміння передати і вислухати їх історії, адже це підвищує обізнаність світу про такі проблеми, як війна і голод.

З аналогічною метою він приїхав до Польщі - країни, яка зараз прихистила більшу частину українських біженців, які ховаються від жахів війни, що принесла Росія в Україну.

"Я тільки що прибув до Польщі з УВКБ ООН, щоб зустрітися з сім'ями, чиї життя були розбиті війною і насильством в Україні. Мільйони людей були змушені тікати зі своїх будинків. І більше 90% з них - це жінки і діти. Я тут, щоб дізнатись їхні історії та поділитися ними. Це важливо, щоб показати, як війна завдає удару по звичайним людям, і щоб посилити заклики до солідарності ... Кожен має право на безпеку. Хто завгодно, де завгодно і коли-завгодно", - розповів Стіллер на своїх сторінках в соціальних мережах.

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Нагадаємо, легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

Також раніше повідомлялося про те, що Арнольд Шварценеггер отримав вишиванку у подарунок від українця Владислава Кабанця.

Уродженець Бучі, Кабанець вирішив, що Шварценнеггер порадіє, якщо йому вручити український традиційний одяг як сувенір. Так акторові дісталася біла лляна сорочка з білим візерунком.

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