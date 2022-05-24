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Завзятий путініст Охлобистін назвав Галкіна аномалією і мріє про довгу війну в Україні

24 травня 2022, 03:06

Укладення миру актор вважає неймовірним паскудством.

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Охлобистін засудив Пугачову і Галкіна та мріє про довгу війну в Україні / Колаж

Рашистський актор, фанат путіна, громадянин невизнаної "ДНР" (з 2016 року), українофоб і гомофоб Іван Охлобистін агресивно прокоментував від'їзд Алли Пугачової і Максима Галкін з рф після початку повномасштабної війни в Україні.

Войовничий русофіл дав задню із заявою про готовність їхати на фронт і захищати свої рашистські переконання, проте продовжує сповідувати пропагандистський постулат "хто не з нами, той проти нас".

Так Охлобистін заперечує значимість Примадонни для російської естради, називаючи її "суперечливою фігурою". Її чоловіка і зовсім називає "аномалією", натякаючи, слідами рашистки Симоньян, на нетрадиційну орієнтацію коміка.

"Галкін - це не частина нашої культури, це щось з оформлювального цеху, допів, які стали головними. У мене всі програми з ним викликали розгубленість, я взагалі таких аномалій побоююся. Свічку не тримав, нічого не можу про нього сказати, як про людину, але відчуваю якесь відчуження. ... Он, Борис Моїсеєв теж, хто б про нього що не говорив, а близькі друзі запевняють, що прекрасний товариш. Я просто ставлюся до цих збочень, самі розумієте, дуже негативно", - розмірковує Охлобистін.

Антивоєнна позиція Галкіна не зрозуміла фанату Путіна ще й з тієї причини, що війну в Україні він вважає манною небесною, яка піднесе російську культуру.

"Вважаю: чим довше триватиме спецоперація, тим краще. Якщо буде прямо зараз укладено якийсь паскудний мир, з усіх щілин повилазять чиновники - в кіно, промисловості та інших областях, і будуть намагатися повернути картину світу до початку лютого. А там нас нічого не чекало, попереду була слизька дитяча гірка, намазана товстим шаром вазеліну, по якій ми голими дупами котилися в невідомість. Перспектив не було. Потрібна ситуація, щоб життя змусило, навчило. На жаль, це завжди болісно. Але нам не звикати - нас кували в 90-ті!" - розповів він.

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Раніше український продюсер, шоумен і громадський діяч Ігор Кондратюк розвіяв міф про "хороших росіян".

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