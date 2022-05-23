Ігор Кондратюк розкритикував міф про "хороших русских": "Для мене це оксюморон"

Кондратюк остаточно розвіяв міф про "хороших росіян" / Пресслужба

Український продюсер, шоумен і громадський діяч Ігор Кондратюк відомий своїми жорсткими антиросійськими висловлюваннями. Раніше він критикував, в основному, рашистських артистів і запроданців.

Зараз же він вирішив пояснити, чому вважає, що не буває "хороших русских", до яких зазвичай відносять опозиціонерів і ліберально налаштовану інтелігенцію.

Шоумен вважає, що вони, маючи вплив у суспільстві, не використовують його з метою наблизити мир і перемогу України. Вся їх критика путінського режиму, як і раніше, регулюється їх рамкам комфорту, що робить їх самих і їх переконання порожнім звуком.

"Замість того, щоб, користуючись своїми зв'язками та певним авторитетом, переконувати уряди країн Європи та світу НЕ СПІВПРАЦЮВАТИ з путінською РФ, підсилювати санкції та ембарго проти РФ задля прискорення закінчення війни та знищення кремлівського тоталітарного режиму, вони розказують світові, хто такий Путін та ін.", - підкреслює Кондратюк.

На його думку це - неефективна тактика боротьби з країною-агресором і його політикою. Як має виглядати боротьба з кремлем на інформаційному фронті? На це питання шоумен має відповідь: "Лише спільними діями усіх прогресивних людей світу можна зупинити і знищити ракову пухлину цивілізації - войовничий імперський російський нацизм - рашизм. Російські ж ліберали або активно починають ДІЯТИ проти нинішньої росії, або - йдуть за російським кораблем".

Кондратюк остаточно розвіяв міф про "хороших росіян" / facebook.com/igor.kondratiuk.5

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Раніше Ігор Кондратюк написав біографічну розповідь з елементами еротики про відносини Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої.

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