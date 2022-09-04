Заворотнюк зізналася, хто її наречений: "У всіх найскладніших ситуаціях був поруч"

Ганна Заворотнюк розповіла, де і коли познайомилася з нареченим / instagram.com/anna_zavorotnyuk

26-річна донька акторки Анастасії Заворотнюк, Ганна з дитинства звикла бути об'єктом загальної уваги і преси. Популярність, а потім і хвороба матері, гучне розлучення батьків - все це змушує дівчину строго обмежувати інформацію про все, що стосується її особистого життя.

Незважаючи на те, що на її сторінці в Instagram вона викладає досить відверті знімки, що балансують на межі пристойності, свою душу Заворотнюк-молодша оголювати не поспішає.

Проте блогерка перестала приховувати - вона дійсно в тривалих і дуже щасливих відносинах. Нещодавно, спілкуючись з шанувальникам, вона розповіла, що знає свого коханого вже багато років. Вони вчилися разом в університеті, познайомилися на першому курсі і з тих пір нерозлучні.

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"Ми разом з першого курсу, дуже багато що пройшли разом, і він у всіх найскладніших ситуаціях був поруч, допомагав у всьому. Я це дуже ціную в людях", - розповіла Ганна.

Ганна Заворотнюк розповіла, де і коли познайомилася з нареченим / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Раніше екссолістка групи Віагра, а також друга дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісним фото старшого сина, якого вона народила від співака.

Також 24-річна донька продюсерки Ірини Горової і падчерка Потапа Наталія Горова зіграла таємне весілля в Лівані за мусульманськими звичаями.

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