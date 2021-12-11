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"Засунули в медінститут": Оля Полякова вперше розповіла про свого батька

11 грудня 2021, 23:00

За словами артистки, свого рідного батька вона майже не пам'ятає. А ще зірка додала, що саме від нього перейняла талант до музики.

Оля Полякова
Оля Полякова розповіла про свого батька / instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова майже ніколи не говорила про свого батька. Однак, зараз зірка вирішила все-таки розповісти про його долю.

Так, Полякова поділилася, що її тато мав ідеальний слух, йдеться в новому випуску YouTube-шоу "Дорослі дівчатка".

За словами Полякової, його батьки хотіли, щоб він став медиком. Зокрема, він міг взяти будь-який музичний інструмент, навіть який він до цього в руках не тримав, і після п'яти хвилин міг чудово на ньому музикувати.

"Але його засунули в медінститут. Там він вчитися не хотів. Природно, їздив по весіллях, там класно заробляв, батьки цього не сприймали, змушували його, він не хотів займатися, не вчився, вони його "чмирили", він почав пити, йти від цього всього "довбання" і дуже погано завершив", – розповіла артистка.

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На думку Олі Полякової, саме від цього моменту його життя перетворилося на пекло. За словами артистки, свого рідного батька вона майже не пам'ятає. А ще зірка додала, що саме від нього перейняла талант до музики.

Раніше Главред писав про те, що дочка співачки Ольги Полякової музикант і блогерка Маша Полякова знову потрапила до лікарні. У жовтні цього року дівчина вже пережила екстрену госпіталізацію.

Тоді Полякову-молодшу прооперували через гострий біль у животі. Очевидно, проблеми дівчини зі здоров'ям на цьому не закінчилися.

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