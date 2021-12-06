Дочка Олі Полякової загриміла в лікарню

Дочку Полякової госпіталізували / instagram.com/mashapolyakova

Дочка співачки Ольги Полякової музикант і блогерка Маша Полякова знову потрапила в лікарню. У жовтні цього року дівчина вже пережила екстрену госпіталізацію.

Тоді Полякову-молодшу прооперували через гострий біль у животі. Очевидно, проблеми дівчини зі здоров'ям на цьому не закінчилися.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. На фото Маша Полякова їде в машині. Дівчина скуйовджена, але позує з посмішкою на обличчі.

Кадр вона підписала: "Полежати в лікарні 3 дні дан (від англ. done - виконано - прим. редактора)".

Подробиці своєї госпіталізації дівчина поки не розголошує.

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Маша Полякова провела в лікарні три дні / instagram.com/mashapolyakova

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Раніше Маша Полякова розповіла, як над нею в дитинстві знущалися однолітки.

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