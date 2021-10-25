"Її терміново забрали оперувати": Оля Полякова розповіла про екстрену госпіталізацію дочки

Оля Полякова розповіла, чому Маша потрапила в лікарню / instagram.com/mashapolyakova

Тиждень тому дочка співачки і телеведучої Олі Полякової блогерка Маша Полякова потрапила в лікарню з невідомої причини.

Дівчина на своїй сторінці в Instgram опублікувала відео з лікарняної палати, запевнивши шанувальників, що все під контролем.

Однак цілий тиждень дівчина практично не робила постів в соціальних мережах, які до цього вела досить активно, і фанати почали хвилюватися, що ж сталося насправді.

На це питання в інтерв'ю для Світського життя відповіла зіркова мати дівчини Оля Полякова. Вона розповіла Осадчій, чому її старша дочка потрапила до лікарні: "У Маші була термінова ситуація. Її прооперували. Було дуже лячно, бо такі речі трапляються зненацька. У неї дуже сильно болів живіт, і болів два дні. І ми не знали, що це таке робиться. А коли вже подивилися на УЗД, її терміново забрали оперувати".

"Зараз все гаразд. З дитиною все буде в порядку, вона буде здорова. Але до бабки треба сходити, "злизати з лоба",- віджартувалася з приводу госпіталізації Маші співачка.

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Раніша Оля Полякова потрапила у курйозну ситуацію: вона нагодувала свою покоївку безе с канабісом.

Подивитися Світське життя з Катериною Осадчою можна на платформі 1+1 відео.