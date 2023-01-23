"Захоплять всю планету Земля": зірка "Кварталу 95" спародіював сварку Шойгу і Пригожина

Юрій Великий C блиском спародіював скандал між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу,

Зірка "Кварталу 95" спародіював сварку Шойгу і Пригожина / скріншот з відео

Відомий український комік і актор студії "Квартал 95" Юрій Великий не оминув увагою скандал між одіозним поплічником Євгеном Пригожиним і міністром оборони країни-агресора Сергієм Шойгу, які влаштували між собою сварку щодо "захоплення" Соледара на Донбасі. Ролик артист виклав на YouTube.

За сценарієм ролика, Шойгу кілька хвилин не може зрозуміти, що йому дзвонить Пригожин.

"Не тупи Кожугнідович, це Керівник ПВК "Вагнера". Ти що, смієшся з мене? Це "кухар" Путіна турбує", - каже нібито "Пригожин".

"Ну, по-перше, чому кухар турбує Путіна, а по-друге, навіщо мені ця інформація?", - відповідає йому "Шойгу".

Тому Великий показав, як путінські поплічники влаштували розбірки через зруйнований ними ж Соледар.

Далі Великий збільшив градус абсурду в пародії. Мовляв, щоб залагодити суперечку, путінські клеврети не заважатимуть один одному. ПВК "Вагнера"під контролем Пригожина самостійно "захоплять Бахмут, Польщу і всю планету Земля, а армія – Київ, всю Європу і Місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Юрій Великий записав злу пародію на білоруського диктатора Олександра Лукашенка - з приводу того, що на нього нібито готувався замах.

Великий дав волю своїй фантазії і показав, як Білоруський диктатор хотів ховатися від "України і Польщі під керівництвом НАТО" – причому за шторами у власному кабінеті.

До того російський гуморист Максим Галкін, який не підтримав війну в Україні і напад на мирних жителів і дітей, висміяв пропагандистські ЗМІ, які мало не щодня вигадують нові фейкові новини про артиста.

Зокрема, він навіть створив добірку заголовків, в яких повідомляється про пригоди зірки за кордоном. Інші фейки російських журналістів теж не пройшли повз увагу чоловіка Алли Пугачової.

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