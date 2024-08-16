Навіщо отруїли Меттью Перрі: у США назвали підозрюваних

Влада заарештувала осіб, зокрема двох лікарів і особистого помічника актора, під час ранкової операції в четвер.

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Меттью Перрі помер від передозування/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

П'ятьом людям висунуто федеральні звинувачення у зв'язку зі смертю зірки "Друзів" Метью Перрі від "гострого впливу кетаміну".

За даними Page Six, влада заарештувала осіб, зокрема двох лікарів і особистого помічника актора, під час ранкової операції в четвер.

"Ці обвинувачені скористалися проблемами наркозалежності Перрі, щоб збагатитися. Вони знали, що роблять неправильно. Вони знали, що те, що вони робили, наражало містера Перрі на велику небезпеку, але все одно зробили це. Зрештою, ці обвинувачені були більше зацікавлені в отриманні прибутку від Перрі, ніж у піклуванні про його благополуччя", - заявив під час пресконференції прокурор США Мартін Естрада.

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Хто такий Меттью Перрі? Меттью Перрі - американо-канадський актор. Найбільш відомий роллю Чендлера Бінга в популярному комедійному серіалі "Друзі". За рік до смерті випустив автобіографію під назвою "Друзі, кохані та одна велика жахлива річ", яка моментально стала бестселером. Помер 28 жовтня 2023 року. Тіло актора було виявлено в джакузі його власного будинку. Причиною смерті Перрі назвали утоплення внаслідок ішемічної хвороби серця і гострого впливу кетаміну. З кінця дев'яностих страждав від алкогольної та наркотичної залежності.

Згідно з обвинувальним висновком, отриманим газетою New York Times, серед заарештованих були Джасвін Сангха, яку прокуратура називає "Королевою кетаміну", і лікар центру невідкладної допомоги Сальвадор Пласенсіа.

Смерть Метью Перрі - що відомо

Спочатку смерть актора визнали нещасним випадком без ознак насильства. Поліція Лос-Анджелеса вирішила припинити розслідування у січні 2024 року. Однак у травні правоохоронці почали співпрацювати з федеральними органами, щоб з'ясувати походження кетаміну, який вживав Перрі, та причину його високого вмісту в організмі.

Відомо, що актор проходив курс інфузійної терапії кетаміном для лікування депресії та тривожності, проте останній сеанс був більш ніж за тиждень до його смерті. Судмедексперт наголосив, що рівень кетаміну в організмі Перрі не міг бути результатом терапії, враховуючи короткий період напіврозпаду цього препарату.

Актор часто розповідав про свою боротьбу із залежністю, зокрема, про те, що не пам'ятає трьох років свого життя під час зйомок у "Друзях", і що витратив понад 9 мільйонів доларів на лікування. У 2022 році він видав автобіографію "Друзі, коханки і одна велика жахлива річ", де поділився своїм досвідом боротьби з алкоголем і залежністю від знеболювальних препаратів.

Колишня подруга Меттью Перрі вважає, що незадовго до смерті актор зірвався і знову почав вживати наркотики.

Як повідомляв Главред, останнє фото Меттью Перрі стало зловісним провісником його раптової смерті. Він поділився знімком, де відпочиває в джакузі - саме там, де його знайдуть мертвим через кілька днів.

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