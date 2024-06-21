Кумедне фото зробила Кейт: як сім'я привітала принца Вільяма з днем народження

Сьогодні, 21 червня, принц Вільям святкує своє 42-річчя і з цього приводу з'явилося дуже кумедне фото.
На офіційній сторінці принца Вільяма і Кейт Міддлтон у соцмережах опублікували сімейне фото, на якому принц разом із дітьми Джорджем, Луї та Шарлоттою весело стрибають і посміхаються.
"З днем народження, тату, ми всі тебе дуже любимо", - написано під фото.
Видання Daily Express повідомило, що сімейне фото зробила Кейт Міддлтон у Норфолку минулого місяця.
Хто такий принц Вільям?
Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.
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Зазначимо, можна подумати, що королівська сім'я їздить тільки за кордон на яскраві канікули. Однак у принца Вільяма та Кейт Міддлтон є улюблене місце у Великій Британії, і це острів, яким вони володіють.
А також принц Вільям поділився потужним посланням перед своїм офіційним поверненням до королівських обов'язків після новин про рак принцеси Уельської.
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