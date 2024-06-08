Принц Вільям поскаржився на доньку Шарлотту

Принцеса Шарлотта пропустила офіційний захід через важливі справи в школі.

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Кейт Міддлтон, принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Коли цього тижня король Чарльз, королева Камілла і принц Вільям зібралися разом, щоб відзначити відзначити один з офіційних заходів, один молодий фанат поспішив розпитати принца Уельського про відсутність його дочки принцеси Шарлотти.

Проте, відповідаючи маленькій дівчинці, Вільям також надав дивовижну інформацію про освіту своєї дочки, пише The Mirror.

Принц зробив миле зізнання під час спеціального меморіального заходу в Портсмуті в середу, коли він зустрів правнучку капітана Аластера Баннермана.

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Вільям запитав маленьку дівчинку: "Тобі подобаються Червоні Стріли?" обговорюючи знакову повітряну виставу, що відбувається над головою.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Саме тоді жінка, яка супроводжувала її, прокоментувала: "Думаю, вона збиралася запитати вас, де Шарлотта". Як виявилося, маленька дівчинка була великою прихильницею відсутньої принцеси.

Не втрачаючи ні секунди, Вільям вигукнув: "Шарлотта в школі!" Опустившись до її рівня, принц далі розповів про освіту своєї дочки, сказавши: "У Шарлотти іспити".

Як і багато дітей по всій країні, Шарлотта старанно готувалася до іспитів і складала їх цього тижня, а це означало, що, на жаль, вона не змогла бути присутньою на меморіалі, чому, як з'ясувалося, вона була не дуже рада. "Так, у неї були тести. Вона не з нетерпінням чекала шкільного дня", - зізнався королівський тато, перш ніж схрестити пальці в явному побажанні удачі своїй єдиній доньці і додати: "Сподіваюся, все пройшло добре".

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Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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