'За межами хвороби': нове фото Кейт Міддлтон вразило шанувальників

Кейт Міддлтон провела час із сином.

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Кейт Міддлтон - нове фото / колаж: Главред, фото: instagram.com, Кейт Міддлтон

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Як Кейт Міддлтон провела час із сином

Принцеса показала новий знімок

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон після лікування від раку зараз перебуває в ремісії і намагається частіше проводити час зі своїми рідними.

На сторінці принца і принцеси Уельських у соцмережах опублікували новий знімок Міддлтон, який зробив її молодший син Луї на честь Всесвітнього дня боротьби з раком.

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"Не забувайте плекати все, що лежить за межами хвороби", - написано під знімком.

Принцеса з'явилася під час прогулянки в лісі та позувала в пальто і береті.

Кейт Міддлтон / інфографіка: Главред

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Раніше стало відомо, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.

Також, як повідомляв Главред, джерело з оточення принца і принцеси Уельських розповіло, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології і складного лікування Кетрін.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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