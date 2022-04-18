"Я бачив, як він по воді йшов, зуб даю": Потап висміяв стогони Марченко про "месію" Медведчука

Потап висміяв стогони Марченка про "Месію" Медведчука/ соцмережі, СБУ

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко знаходиться в Росії, де скликала там прес-конференцію для російських пропагандистів.

У своїй полум'яній промові вона розповіла про "подвиги" свого чоловіка на Донбасі, чим викликала сміх в українського продюсера і співака Олексія Потапенка.

На своїй сторінці він влучно висміяв заяви Марченка.

"Я бачив, як він по воді йшов! Зуб даю! Вночі! І вів поранених і полонених… вода розступилася, а там російський військовий корабель "москва" … утопленики стали навколо нього і кажуть Джек Ведмідь веди нас на обмін…", - написав Потап.

instagram.com/realpotap/

Нагадаємо, затриманий Службою безпеки України нардеп від опозиційної платформи - за життя Віктор Медведчук погодився на обмін і виїзд в країну-агресора.

Нагадаємо, раніше дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка. У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.

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