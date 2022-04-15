"Вони переступили межу!": Марченко обурюється, що всьому світу наплювати на Медведчука

Дружина Медведчука поскаржилася російським пропагандистам на ставлення до чоловіка.
Дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко знаходиться в Росії, де скликала там прес-конференцію для російських пропагандистів.
Відповідаючи на питання про реакцію світу на затримання підозрюваного в держзраді Медведчука вона заявила, що бачить лише окремі коментарі політологів, а "вартої" реакції не послідувало.
"Вони переступили межу! Віктор Медведчук не просто громадянин України - він народний депутат України, який діє! Це вони (СБУ - ред.) не його побили, а два мільйони українців!",- розпиналася Марченко.
За її словами, Медведчука "катували", але ніяких підтверджень цьому не надала.
читайте такожОхоронець Медведчука розповів, як планувався його втеча: СБУ опублікувала відео"Те, що відбувається з Віктором - це людське неподобство", - заявила Марченко.
Раніше Оксана Марченко записала відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського. За її словами, українські спецслужби його "утримують незаконно", але не згадала, що в перші дні війни він і втік з-під варти. Вона зажадала звільнити його.
Нагадаємо, раніше в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського у вівторок ввечері з'явилася фотографія колишнього співголови партії опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука, у військовій формі та в наручниках.
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