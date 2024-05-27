Я намагаюся вижити: голлівудська акторка, яка сильно схудла, розповіла про проблеми зі здоров'ям

Кейт Бекінсейл поділилася, що рвала кров'ю кілька тижнів через проблеми.

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Кейт Бекінсейл вразила своєю худорбою / Колаж Главред, фото Instagram/katebeckinsale

Британська зірка і акторка Кейт Бекінсейл розкритикувала хейтерів, які заявили їй, що вона занадто "худа" після нещодавньої паніки з приводу здоров'я.

За даними Page Six, акторці довелося постояти за себе після того, як тролі заполонили розділ коментарів до кліпу в Instagram, що показує її підготовку до майбутнього фільму в стилі 90-х років "Викрадена дівчина".

На відео видно, як Бекінсейл одягає безліч перук у стилі ретро.

відео дня

50-річна Бекінсейл описала свій досвід на знімальному майданчику як "переробку" 90-х, згадуючи дні, коли вона стриглася сама, носила піжаму брата і надмірно наносила напівпрозору пудру.

У той час як зірка "Іншого світу", здавалося, була рада повернутися на роботу після тижневого перебування в лікарні, ненависники швидко висловили свою думку про її зовнішність.

Хто така Кейт Бекінсейл Кейт Бекінсейл - популярна британська актриса, яка знімалася в багатьох фільмах. У 2002 році вона була визнана найкрасивішою британкою.

"Вибач, Кейт, але ти виглядаєш трохи худою", - написала одна людина. "Ти завжди знаходила чудовий баланс... Але коли у тебе починають виступати вилиці, баланс втрачається", - критикували її диванні експерти.

Бекінсейл зі свого боку відповіла критиці, написавши: "Я виходжувала свого вітчима до його смерті на початку цього року. У моєї мами теж є проблеми. Я бачила, як помирають два батьки: один, коли мені було 5 років, інший у січні цього року".

У січні зірка втратила вітчима Роя Баттерсбі після нетривалої хвороби. Вона також виявила тіло свого батька Річарда Бекінсейла після того, як він помер від серцевого нападу, коли вона була дитиною.

"Я втратила свою другу половинку кішку, з якою прожила майже 19 років, також минулого року", - продовжила вона. "Я провела шість тижнів у лікарні через рясну блювоту кров'ю, спричинену стресом, який цілий рік проробляв дірку між моїм стравоходом і шлунком", - додала вона.

Вона продовжила: "Я готова повідомити, що це сприяло деякій втраті ваги. Що ви думаєте про мою зовнішність і про те, який вигляд я маю мати, незалежно від будь-яких обставин у моєму житті та житті моєї сім'ї, не важливо".

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