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"Я захоплююсь їхнім героїзмом": Вахтанг Кікабідзе в прямому ефірі підняв тост за Україну

15 березня 2022, 19:29

Артист вважає, що Україна зараз не просто бореться за свою свободу, а робить неможливе.

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Вахтанг Кікабідзе в прямому ефірі підняв тост за Україну / Колаж

Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе виступив в ефірі телемарафону UAразом на підтримку українського народу.

Артист висловив жаль, що поки мітинги, на які виходить народ Грузії, не можуть вплинути на їх уряд, який з самого початку російського вторгнення був солідарним з країною-агресором.

"Грузинський народ хоче впливати на ситуацію в Україні, але поки не виходить. Це дуже довга розмова. Я думаю, що в підсумку Україна виграє цю мерзенну війну, і все це дуже скоро закінчиться", - підкреслив Кікабідзе.

Також зірка радянських фільмів заявив, що захоплюється силою духу українського народу. Також він здивований, що Європейський союз не надає Україні захист у війні з окупантом.

"Я хочу моїм братам і сестрам українцям сказати, що я схиляюся перед їхнім героїзмом. Не тільки я, але і весь світ. Вони роблять все можливе і неможливе. Вони зараз борються не тільки за Україну, а й за Європу. Європа чомусь вичікує момент, щоб встряти в цей захист... Вас хочуть зрівняти з землею, але українці вже виграють", - заявив Вахтанг Костянтинович.

Під час своєї промови він підняв тост з гаслом "Слава Україні" і випив у прямому ефірі стопку за успіх України.

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Раніше народна артистка України, співачка Ірина Білик поділилася віршем, яке сама ж охрестила пророкуванням. У ньому вона звертається до російських окупантів, які зазіхнули на суверенітет України і життя українців.

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