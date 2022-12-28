"Я патріот своєї країни": Лобода розповіла, як війна вплинула на рішення виїхати з РФ

Співачка зазначила, що любов до Батьківщини стає більше в ній з кожним днем і з гордістю зізнається, що є українкою.

Світлана Лобода / прес-служба співачки

Українська співачка Світлана Лобода відверто розповіла, як масштабне вторгнення російських військ в Україну і розв'язана війна президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним, вплинула на неї.

В ефірі ютуб-каналу Гвозди Лобода зізналася, що початок війни Росії проти України зробив її патріотом своєї країни. Вона зазначила, що раніше не знала такого слова.

Лобода каже, що до початку лютневих подій не вважала себе патріотом України. Тепер же ці почуття в ній прокинулися.

Співачка зазначила, що любов до Батьківщини стає більше в ній з кожним днем і з гордістю зізнається, що є українкою.

Крім того, артистка активно допомагає рідному місту Ірпеню відновлюватися після окупації.

Для Главреда співачка розповіла, що на відновлення житлових комплексів у рідному місті Ірпінь, перерахувавши три мільйони гривень, завдяки проведенню першої частини масштабного туру містами Європи та Америки.

"Перший етап будівельних робіт для відновлення трьох житлових будинків був завершений вже в листопаді. На даний момент запущена друга і найактивніша фаза відновлення будинків в місті Ірпінь, яка триватиме до лютого 2023 року з метою завершити розпочатий процес, а також допомогти знайти дах над головою ще більшій кількості ірпінчан", - зазначає Лобода.

Під час свого туру в Німеччині співачка відвідала українців, які змушені були тікати з України.

Світлана Лобода / прес-служба

"Ми віримо, що все обов'язково закінчиться. Ми віримо, що Україна, моя країна, обов'язково переможе. І нам важлива ваша щоденна підтримка! Спасибі вам за це!",- звернулася співачка до глядачів на концерті в місті Франкфурт.

Варто відзначити, що Лобода з самого початку війни відверто розкритикувала диктатора Путіна, відмовилася від концертів і покинула Росію.

Як раніше повідомляв Главред, співачка Світлана Лобода братиме участь у відбудові міста Ірпінь, який розгромили російські окупанти.

Разом з командою вона хоче відбудувати дитячий садок. Лобода зізналася, що зробила перший внесок, це понад 3 мільйони гривень.

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