"Неможливо стримати сліз": Світлана Лобода відверто розповіла про розлуку з коханим

Світлана Лобода / прес-служба співачки

18 листопада співачка Світлана LOBODA презентувала сингл "Два незнайомці" українською мовою. Співачка в ексклюзивному інтерв'ю для Главреда розповіла, що пісня створена на реальних історіях українців та сказала, кому присвячує ліричний трек.

"Два незнайомця" присвячується українцям, які зараз переживають розлуку з коханими, дітьми, батьками, близькими людьми і звичайно – країною і домом. Довга розлука перетворює сьогодні, колись люблячих один одного людей в відсторонених і дуже далеких. Але я знаю, що одного разу ми всі зустрінемося в рідній країні і обов'язково обіймемо своїх близьких під мирним небом", - сказала Світлана Главреду.

Співачка зазначає, що сьогодні кожна історія українця проживається особисто.

Світлана Лобода / прес-служба співачки

"Неможливо стримати сліз від багатьох з них, які ще до 24 лютого здавалися страшним сном. Відвідуючи будинки притулку українських переселенців по всьому світу і спілкуючись особисто, передала в тексти все почуте: і горе, і біль", - зазначає співачка.

Варто відзначити, що LOBODA готує для українців новий альбом з українськими піснями, який вийде вже в грудні.

Як раніше повідомляв Главред, співачка Світлана Лобода братиме участь у відбудові міста Ірпінь, який розгромили російські окупанти.

Разом з командою вона хоче відбудувати дитячий садок. Лобода зізналася, що зробила перший внесок, це понад 3 мільйони гривень.

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