"Слава Україні!": Лобода пожертвувала 3 млн на відновлення Ірпеня

Лобода, Ірпінь / УНІАН , instagram.com/lobodaofficial/

Співачка Світлана Лобода братиме участь у відновленні міста Ірпінь, яке розгромили російські окупанти.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася, що не впізнала своє місто, коли повернулася з Росії.

"Я побачила руїни, які залишила після себе російська армія. Руїни, які ще 121 день тому були містом-мрією. Зелене, молоде, красиве, щасливе місто, яке перенесло всі жахи війни і просочилося, за такий короткий час, страхом і сльозами...але, не дивлячись на пережите, продовжує жити далі. Люди повертаються додому! Щоб відновлювати свої будинки і свої серця", - написала Лобода.

Співачка заявила, що хоче взяти участь у відновленні міста. Разом з командою вона хоче відбудувати дитячий садок.

instagram.com/lobodaofficial/

"Спасибі меру і жителям Ірпеня за довіру до мене. Наше завдання - щоб садок і все, що зруйнували в нашому місті, було відновлено в пам'ять про тих, хто бореться і тих хто віддав своє життя за Україну. З командою ми будемо допомагати місту в цьому питанні і зі свого боку, я зробила перший внесок, в 3 000 000 гривень. І закликаю всіх, хто може, приєднатися до нас! Слава Україні", - підсумувала співачка.

Зазначимо, що співачка, яка останні роки активно виступала в Росії, повернулася в Україну.

Співачка зважилася приїхати в своє рідне місто Ірпінь. Артистка показала, як з мером міста Олександром Маркушиним відвідала підірваний міст на Новоірпінській трасі, оглянула зруйновані будинки в Ірпені і поговорила з місцевими жителями.

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