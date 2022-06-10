"Я звертаюся до Алли Борисівни": пропагандист Соловйов просить Пугачову "відкрити рот"

Російський телеведучий закликає співачку сказати "правду".
Російський пропагандист Володимир Соловйов, якого нещодавно висміяв Максим Галкін, вирішив звернутися до співачки Алли Пугачової.
Судячи з усього, так телеведучий хоче спровокувати Примадонну на те, щоб вона дала свою пряму реакцію на військове вторгнення Росії в Україну.
"Я звертаюся до Алли Борисівни, яку дуже поважаю: Алла Борисівна, не можна погрожувати правдою. Тому що подумають, що ви весь цей час мовчали і брехали. Відкрийте рот і скажіть, Алла Борисівна, правду", - заявив Соловйов в ефірі своєї авторської "програми".
Раніше російська співачка Алла Пугачова, яка разом з сім'єю переїхала в Ізраїль після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.
читайте такожВассерман закликав завдати "болючого удару" ПугачовійНа своїй сторінці в Instagram співачка продублювала відео Галкіна, в якому він не побоявся заявити про це відкрито, записав відеозвернення до росЗМІ, які роблять з артиста ворога народу.
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