"Я, звісно, всіх ненавиджу": Дантес вперше висловився про любовну пісню Дорофєєвої і Кацуріна

Трек і кліп "Щоб не було" викликали резонанс серед шанувальників, але свою думку Дантес довго тримав при собі.

Володимир Дантес розповів, що думає про спільний трек Міші Кацуріна і Наді Дорофєєвої / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Вже рік відносини між музикантом і коміком Володимиром Дантесом, співачкою Надею Дорофєєвою, і парою рестораторів Міші і Даші Кацуріних викликають підвищений інтерес громадськості. Всі вони колись були близькі друзями, проте в березні 2022 року стало відомо, що артисти та ресторатори розлучаються.

Пізніше підтвердилися чутки про те, що Надя Дорофєєва закрутила роман з Мішею Кацуріним, а спроби Дантеса втішити Дашу переросли в серйозні стосунки. І якщо останні вважають за краще насолоджуватися щастям в тиші, то Додо говорить про свої почуття відкрито і в піснях.

Нещодавно вона записала з Кацуріним романтичний трек під назвою "Щоб не було". Кохані також знялися разом в кліпі. Трек дуже швидко набув популярності, правда, не без допомоги хейтерів, який досі засуджують Надю і Мішу за їх роман.

відео дня

Дантес довгий час відмовлявся коментувати пісню колишньої дружини про нові стосунки, хоча навіть його обраниця, бізнесвумен Даша Кацуріна, не змогла пройти повз, і висловилася про кліп.

Мовчання артист порушив лише нещодавно, під час участі в шоу "Я люблю Україну". Його команді належало показати, як добре вони знають українську музику - їм потрібно було вгадати пісню по найпопулярнішому коментарю до неї. Перший коментар звучав так: "А навіщо йому та шапка в хаті? Там холодно чи він стидається своєї лисини?" Конкуренти відповіли неправильно, тоді за справу взявся сам Дантес, підкреслюючи, що не дивно, що правильну відповідь знає саме він.

"Цей коментар точно підходить під трек, який мені дуже подобається. У ньому багато правди, життя, душі. Це пісня Надії Дорофєєвої. Вона називається "Щоб не було". Я, звісно, усіх ненавиджу, але дуже люблю. Мій найулюбленіший коментар під цим відео, мені його прислали, там написано: "А, вижили Дантеса із дому", - зіронізував артист.

Нагадаємо, раніше колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.

Також про свою пісню висловилася сама Дорофєєва - артистка різко відреагувала на славу "розлучниці", яку надбала через роман з Кацуріним, але не шкодує про скоєне. "Щоб не було" цілком очевидно має успіх серед слухачів.

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