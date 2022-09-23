"Я б пішов воювати": Петросян у шоломі танкіста вразив заявою

Євген Петросян не приховує своєї підтримки війни в Україні.
Російський блазень Євген Петросян, який підтримує війну в Україні, тепер ще й мотивує росіян помирати в чужій країні.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував вірш, яким закликав росіян не боятися мобілізації. Також він прикріпив фото, на якому позував у шоломі танкіста.
Нагадаємо, раніше Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.
Також Євген Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.
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Автор: Сергій Кущ