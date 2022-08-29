Виступаючий за анексію Криму Валерій Сюткін прибрав українську столицю зі свого хіта

Валерій Сюткін прибрав Київ з пісні Московський біт / instagram.com/syutkin_valeriy

Російський співак, колишній соліст групи Браво, Валерій Сюткін понад півроку мовчав щодо війни в Україні.

Втім, опору військовій політиці країни-агресора від нього ніхто не очікував - в 2014 році співак підтримав анексію Криму, яку назвав "відновленням історичної справедливості".

Тому, коли на одному зі своїх концертів Сюткін прибрав Київ з приспіву пісні Московський біт, ніхто не здивувався. Так раніше в тексті згадувалися "Київ і Магадан", а нещодавно певец замінив українську столицю на Сочі.

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Видання Главком стверджує, що під час концерту ця метаморфоза сильно обурила шанувальників старих хітів групи Браво, які вважають, що класика не повинна змінюватися.

Сюткін поки не коментував своє рішення змінити текст пісні. У 2016 році співак був внесений до бази Миротворець.

Раніше українська співачка Марія Бурмака розкритикувала Папу Римського Франциска, який назвав войовничу рашистку і дочку ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна Дарину "невинною жертвою війни".

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