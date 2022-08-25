Перевів 60 млн доларів на ЗСУ: Астаф'єва показала чоловіка, який крупно допоміг українській армії

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка і сама активно зайнялася волонтерством, показала українця, який перевів на допомогу армії величезну суму.

З 24 лютого, коли РФ почала повномасштабне вторгнення на території України, українці згуртувалися і стали допомагати один одному.

Зокрема, вони почали донатити чималі суми для українських захисників і переселенців. Наприклад, Олег Кріт самостійно перевів на допомогу ЗСУ 60 мільйонів доларів і навіть не афішував це.

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Астаф'єва вирішила, що про чоловіка повинна знати вся країна. Тому виконавиця показала його в своєму Instagram і розповіла про його внесок для перемоги України.

"Знайомлю вас з людьми, яких повинна знати Країна! Олег Кріт - українець, який з початку вторгнення задонатив 60 млн доларів на ЗСУ. Мовчки. Обожнюю айтішників. Побачите на вулиці - подякуйте і обійміть", - написала артистка.

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