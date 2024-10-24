Виїхав із Росії перед війною: помер відомий український поет

Аркадій Штіпель народився 14 березня 1944 року в Узбекистані.

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Помер член українського клубу Аркадія Штипеля / Колаж Главред, фото pen.org.ua

23 жовтня не стало поета, перекладача, критика, члена Українського ПЕН Аркадія Штипеля.

Як сказано на сайті ПЕН клубу, йому було 80 років.

На сайті повідомляється, що Аркадій Штіпель народився 14 березня 1944 року в Узбекистані, дитинство і юність провів у Дніпрі, куди сім'я повернулася з евакуації.

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1968 року Штіпеля виключили з Дніпропетровського державного університету, де він навчався на факультеті фізики, за спробу створити рукописний журнал - культурного діяча звинувачували в "очорненні радянської дійсності, сіонізмі та українському націоналізмі".

Штіпель неодноразово був учасником Форуму видавців у Львові, Книжкового Арсеналу в Києві, брав участь у першому книжковому фестивалі в Дніпрі Book Space.

З кінця 2013 року він брав активну участь в акціях і підписував листи на підтримку України. У 2018 році підтримав відкритий лист діячів культури, політиків і правозахисників із закликом до світових лідерів виступити на захист ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів.

2021 року Аркадій Штіпель переїхав до Одеси разом із дружиною, письменницею Марією Галиною.

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