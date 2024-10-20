Помер учасник гурту Воплі Відоплясова: "Сподіваємося, він вже в кращому світі"

Олексій Мельченко став особливою сторінкою в історії відомого колективу.

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Помер Олексій Мельченко - басист із гурту Воплі Відоплясова Олексій Мельченко помер / колаж: Главред, фото: pexels.com, Facebook Alex Melchenko

Український музикант Олексій Мельченко помер у віці 48 років. Новина про це з'явилася в соціальних мережах.

Про смерть артиста у Facebook повідомила його подруга. Також вона зазначила, що Олексія не стало ще 8 жовтня.

" Друзі, це буде пост пам’яті про людину, з якою ми спілкувалися і дружили. Про щиру, талановиту людину. Він любив музику, був надзвичайно талановитим бас-гітаристом. Його життя, на жаль, обірвалося. Олексій Мельченко… Шкода, що так рано, що так сумно… Спочивай з миром, друже. Всі, хто знав Льошу, згадайте його сьогодні. Сподіваємося, він вже в кращому світі… " - написала вона.

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Олексій Мельченко насамперед відомий, як бас-гітарист популярного українського гурту Воплі Відоплясова. Він прийшов у гурт у 2007 році на заміну одного із засновників колективу - музиканта Олександра Піпи.

У 2017 році Мельченко покинув проєкт, якому присвятив 10 років своєї творчості, і на його місце прийшов басист з Animal Session Микола Усатий. Смерть колишнього колеги гурт ВВ поки що не коментує.

Хто такі Воплі Відоплясова? Воплі Відоплясова (також - Vоплі Vідоплясова; скорочено ВВ) - український рок-гурт, створений 1986 року. Лідер гурту - вокаліст Олег Скрипка. Гурт Воплі Відоплясова є засновником українського рок-н-ролу та етно-року (гурт здобув премію "Celebrity Awards 2020" у номінації "Найкращий етно-рок гурт"), повідомляє Вікіпедія.

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