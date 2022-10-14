"Ви взагалі себе в дзеркало бачили?": Доліну, що зарвалася, спустили на землю

Ларису Доліну спустили на землю / скріншот

Співачка Лариса Доліна, яка не так давно образила росіян через постійну критику, отримала неочікуваний "удар в спину".

Музичний критик Сергій Сосєдов, який активно поливає брудом противників війни, завив, що Доліна стала заручницею бездарних дизайнерів, які прагнуть пропіаритися на її гучному імені.

"Єдиного стилю в одязі у неї немає і не було. Вона носить все підряд. У неї є вдалі вбрання, а є і явно невдалі. Це така синусоїда... така ситуація часто-густо. Без смаку, але дорого одягнені співачки. І мені хочеться при цьому їх запитати - ви взагалі себе в дзеркало бачили?",- заявив Сосєдов.

Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

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