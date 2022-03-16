"Ви в повній ...": Потап переклав росіянам на народну мову дивну промову Путіна

Потап / instagram.com/realpotap/

Український співак і продюсер Потап різко відреагував на промову президента РФ Путіна. Артист вирішив на нородну мову перекласти росіянам, про що хотів сказати президент-диктатор.

За версією Потапа, президент країни-окупанта повідомив, що їх економіка "в ж*пі".

Відеозвернення з'явилося на сторінці артиста в Instagram.

Путін у своїй заяві сказав, що Росія буде "зміцнювати свій технологічний і науковий суверенітет", але доведеться пережити "глибокі структурні зміни в економіці, інфляцію і зменшення робочих місць".

"Давайте я коротко поясню, що мав на увазі В.В. Путін, коли говорив ці складні слова, простою народною мовою, щоб зрозуміли всі: "Ми в ж*пі. Нам п*здец. Ми будемо вирішувати все за рахунок вас. Ми будемо голодувати. Від нас закрився весь світ", - сказав співак.

Потапа підтримали багато колег і українців.

"Ідеальний переклад", "Факти Потап сказав", "Все буде Україна", – пишуть в коментарях.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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