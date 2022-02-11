Пропозиція на сцені та секрет Потапа: що глядачі побачать у четвертому випуску шоу Голос країни-12

Голос країни-12 - анонс четвертого випуску / Пресслужба

Вже у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 покажуть новий епізод головного музичного шоу Голос країни, який буде присвячений коханню. На глядачів чекає перша в історії українського Голосу країни пропозиція руки та серця від учасника сліпих прослуховувань та найромантичніші пісні про кохання.

Недільного вечора на сцену вийде 42-річний Дмитро Цимбал - соліст легендарного хору Верьовки. У юнацтві Дмитро мріяв стати відомим естрадним артистом, але суворі реалії тогочасного шоу-бізнесу не дали йому здійснити мрію. Зараз співак вважає, що настав той час, коли твій вік або соціальний статус не має значення, важливий тільки спів, тому прийшов на проєкт, аби стати відомим на всю Україну. У складі хору Дмитро став учасником історичних подій: разом с колективом він виступав у НСК Олімпійський перед початком матчу Україна – Португалія у відборі на чемпіонат Євро-2020, де наша збірна отримала перемогу. Саме ця подія і досі викликає мурахи та почуття неабиякої гордості за країну. Співак виконає пісню Alessandro Safina Luna Tu.

Дмитро Цимбал на "сліпих прослуховуваннях" шоу Голос країни-12 / Пресслужба

"Я дуже сподіваюсь, що цей день стане для мене дуже особливим і зможе змінити моє життя. Мене надихає все, що зараз зі мною відбувається. Кожен день я намагаюся рухатись вперед, щоб розвивати себе як співака. Голос країни на 1+1 - це виклик та можливість показати себе не як соліст хору, а як сольний артист", - сказав Дмитро Цимбал.

Чи зможе співак розвенути крісла зіркових наставників, дивіться вже у неділю.

Вийде на сцену і 16-річна Діана Матвійчук. Дівчина співає у церковному хорі з самого дитинства і мріє стати першою в України співачкою у жанрі госпел. Вокалістка заспіває трек під назвою Там куди я йду і надихне тренерів на відверті розповіді про своє минуле.

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Діана Матвійчук на "сліпих прослуховуваннях" шоу Голос країни-12 / Пресслужба

Так, зіркова наставниця шоу Оля Полякова шокує колег зізнанням: "Коли мені було 16 років, я співала у церкві. Я тоді була студенткою музичного училища і ми всім потоком ходили і співали або ранкову, або вечірню службу", - поділилась Оля Полякова.

Що сталось, коли співачка вперше прийшла співати у храм, та скільки тривала її вокальна практика, дивіться у випуску.

До того ж, ще один зірковий наставник розповість, що також мав досвід роботи у церкві.

"Ми з першим гітаристом гурту Океан Ельзи Павлом Гудімовим допомагали на одній церковній службі, де я грав на органі", - розповів Святослав Вакарчук.

Заспіває на сцені Голосу країни і 30-річна Аліна Лаврова. Жінка виконає хіт румунської співачки Minelli під назвою RamPamPam під гру на гітарі свого чоловіка Юрія. Сама Аліна говорить, що спершу не розглядала свого майбутнього чоловіка, як супутника життя, адже її бентежила різниця у зрості. Аліна вище свого чоловіка майже на 20 сантиметрів, проте, через 2 роки дружби стосунки переросли у кохання. Згодом артисти переїхали у Китай, де створили свій гурт. Досягнувши успіху, подружжя залишилось у Китаї на 7 років. У минулому році Аліна з Юрієм повернулися до батьків в Київ і залишились тут через пандемію. Їм довелося починати все з нуля.

Чи зможе сімейна пара розвернути крісла зіркових тренерів, дивіться вже у неділю.

Аліна та Юрій Лаврови на "сліпих прослуховуваннях" шоу Голос країни-12 / Пресслужба

Через кого Оля Полякова та DOROFEEVA розпочнуть справжню боротьбу, та хто з учасників зробить пропозицію руки та серця прямо на сцені, стане відомо вже незабаром. Також в четвертому епізоді Голосу країни на телеглядачів чекає зізнання Потапа, який розповість, чому дует Потап і Настя поставили на паузу та коли вони повернуться на сцену.

Нагадаємо, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця Голос країни–10 Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT та учасниця Голос.Діти-4 Ніно Басілая.