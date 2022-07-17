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Це хлопчик: Наталя Могилевська порадувала фанатів поповненням у родині

17 липня 2022, 02:48

Війна допомогла артистці знайти кохану людину.

Наталія Могилевська
Наталя Могилевська стала тіткою - у неї народився племінник / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

46-річна співачка, композитор, продюсер і Народна артистка України Наталія Могилевська в інтерв'ю для Сніданку з 1+1 розповіла, що її сім'я стала на одну людину більше. Про це повідомляє ТСН.

Артистці пощастило знайти своє кохання під час повномасштабної війни в Україні. Загадковий чоловік супроводжує її під час концертів для ЗСУ та біженців, а також допомагає їй у її волонтерській діяльності.

Крім того він вже став важливою частиною життя Могилевської, адже допоміг з'явиться на світ дитині її сестри - вивіз вагітну жінку з охопленої війною України.

У неї згодом народився син - племінник Наталії. "Ми разом з коханим допомогли виїхати моїй сестрі до Франції. Вона народила хлопчика", - поділилася радісною звісткою артистка.

Для неї поява на світ малюка вкрай важлива: своїх дітей Могилевська не має, хоча дуже про них мріє. Шанувальники артистки сподіваються, що з появою в її житті коханого чоловіка, співачці все ж вдасться відчути себе матір'ю.

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Раніше Наталія Могилевська розповіла про складнощі в спілкуванні з родичами з Росії, які зомбовані рашистской пропагандою.

Також співачка розповіла, що у Маріуполі під обстрілами загинуло її дитинство в особі її рідного дядька, до якого вона часто приїжджала на літо.

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