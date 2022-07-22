"Немає правди в словах": Наталія Могилевська поділилася трагічною сімейною історією

Наталя Могилевська розповіла про трагедію в сім'ї / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

46-річна співачка, композитор, продюсер і народна артистка України Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками історією особистої трагедії, яку їй нагадала пісня Немає правди в словах.

Цю композицію вона використовує у своїй моновиставі Я вдома. Артистка зізнається - це була не найпопулярніша пісня, з 2006 року, коли вона була написана, вона рідко виконувала її на концертах.

Але зараз, з приходом повномасштабної війни, ці слова набули для неї зовсім іншого, вкрай болючого значення. Могилевська асоціює її з невір'ям рідних і близьких, які опинилися по той бік барикад, в страждання, які армія РФ приносить українським людям.

"Чого варта лише історія про те, як я зателефонувала своєму двоюрідному брату до Москви і сказала, що почалася війна.Скинула фото, відео… Він не повірив.Але, на жаль, через місяць, йому страшною ціною довелося це усвідомити.Адже у будинок його батька, мого дядька, у Маріуполі потрапило 2 снаряди і він загинув", - поділилася моторошною історією співачка.

Наталя Могилевська розповіла про трагедію в сім'ї / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Раніше Наталія Могилевська вже розповідала про складнощі в спілкуванні з родичами з Росії, які зомбовані рашистской пропагандою.

Також 46-річна співачка, композитор, продюсер і народна артистка України Наталія Могилевська порадувала шанувальників новиною про поповнення в її родині, і розкрила стать дитини.

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