Розкрилася неприємна правда про принца Гаррі

Виявилося, що принц Гаррі сам ухвалив рішення щодо зустрічі з королем Великої Британії.

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Принц Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гаррі відхилив запрошення короля Чарльза зупинитися в королівській резиденції під час його нещодавньої поїздки до Лондона.

За словами королівського кореспондента Ройї Ніккха, герцог Сассекський, який раніше жив у котеджі Фрогмор разом зі своєю дружиною Меган Маркл, перш ніж піти з королівських обов'язків 2020 року, вирішив зупинитися в готелі, пише Page Six.

Гаррі приземлився у Великій Британії 7 травня на святкування 10-ї річниці Ігор непереможених, які проходили в соборі Святого Павла.

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Тоді він підтвердив через свого представника, що його батько не зможе зустрітися з ним під час його майже чотириденної поїздки за кордон.

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

"У відповідь на численні запити і триваючі припущення про те, чи зустрінеться герцог зі своїм батьком під час перебування у Великій Британії цього тижня, це, на жаль, буде неможливо через насичену програму Його Величності", - повідомив представник Гаррі.

"Герцог, звісно, розуміє зобов'язання свого батька та різні інші пріоритети і сподівається побачити його найближчим часом", - повідомив тоді він.

Кілька інсайдерів повідомили, що Гаррі також запросив на ігри інших членів королівської родини. Однак вони не з'явилися на тлі триваючої напруженості в королівському дворі.

Невістка Гаррі, Кейт Міддлтон, залишається поза увагою громадськості, оскільки проходить курс лікування від раку.

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Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують дочку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям "переживають пекло", поки Кейт бореться з раком. Це стверджує їхня подруга-дизайнерка Амайя Аррієта. Аррієта, яка стилізувала трьох дітей королівського подружжя - 10-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлотту і 6-річного принца Луї, - сказала, що вона спустошена діагнозом принцеси Уельської.

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