УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Розкрилася неприємна правда про принца Гаррі

Олена Кюпелі
13 травня 2024, 12:58оновлено 13 травня, 13:44
1103
Виявилося, що принц Гаррі сам ухвалив рішення щодо зустрічі з королем Великої Британії.
Принц Гаррі
Принц Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гаррі відхилив запрошення короля Чарльза зупинитися в королівській резиденції під час його нещодавньої поїздки до Лондона.

За словами королівського кореспондента Ройї Ніккха, герцог Сассекський, який раніше жив у котеджі Фрогмор разом зі своєю дружиною Меган Маркл, перш ніж піти з королівських обов'язків 2020 року, вирішив зупинитися в готелі, пише Page Six.

Гаррі приземлився у Великій Британії 7 травня на святкування 10-ї річниці Ігор непереможених, які проходили в соборі Святого Павла.

відео дня

Тоді він підтвердив через свого представника, що його батько не зможе зустрітися з ним під час його майже чотириденної поїздки за кордон.

Хто такий король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

"У відповідь на численні запити і триваючі припущення про те, чи зустрінеться герцог зі своїм батьком під час перебування у Великій Британії цього тижня, це, на жаль, буде неможливо через насичену програму Його Величності", - повідомив представник Гаррі.

"Герцог, звісно, розуміє зобов'язання свого батька та різні інші пріоритети і сподівається побачити його найближчим часом", - повідомив тоді він.

Кілька інсайдерів повідомили, що Гаррі також запросив на ігри інших членів королівської родини. Однак вони не з'явилися на тлі триваючої напруженості в королівському дворі.

Невістка Гаррі, Кейт Міддлтон, залишається поза увагою громадськості, оскільки проходить курс лікування від раку.

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують дочку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям "переживають пекло", поки Кейт бореться з раком. Це стверджує їхня подруга-дизайнерка Амайя Аррієта. Аррієта, яка стилізувала трьох дітей королівського подружжя - 10-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлотту і 6-річного принца Луї, - сказала, що вона спустошена діагнозом принцеси Уельської.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

принц Гаррі новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

У Криму завдано удару по секретній в/ч РФ: командира знищено, є поранені – ЗМІ

У Криму завдано удару по секретній в/ч РФ: командира знищено, є поранені – ЗМІ

15:18 Україна
Вибухівку ховали у чай: СБУ зірвала чотири теракти РФ у Києві до 9 травня

Вибухівку ховали у чай: СБУ зірвала чотири теракти РФ у Києві до 9 травня

14:30 Україна
На тлі наступу росіян в ОТУВ "Харків" змінили командувача: що про нього відомо

На тлі наступу росіян в ОТУВ "Харків" змінили командувача: що про нього відомо

13:43 Україна
Всі головні новини

Популярне

І Тоня вдома: донька-зрадниця Паперна засвітилася поруч з Ольгою Сумською 106969

І Тоня вдома: донька-зрадниця Паперна засвітилася поруч з Ольгою Сумською

Погода буде холодною та дощовою: синоптик назвала дату довгоочікуваного потепління 18672

Погода буде холодною та дощовою: синоптик назвала дату довгоочікуваного потепління

Україна виграє війну: у США зробили гучну заяву і назвали умову 7426

Україна виграє війну: у США зробили гучну заяву і назвали умову

Коли закінчаться бойові дії в Україні: астролог назвала рік і дала важливий прогноз 6240

Коли закінчаться бойові дії в Україні: астролог назвала рік і дала важливий прогноз

Останні новини

15:18

У Криму завдано удару по секретній в/ч РФ: командира знищено, є поранені – ЗМІ

15:07

"Складно знаходити взаємність": Макс Барських поділився любовними проблемамиВідео

14:40

Як не можна одягатися після 40: стиліст назвала головні помилки

14:30

Вибухівку ховали у чай: СБУ зірвала чотири теракти РФ у Києві до 9 травняФото

14:13

"Піднімуть до 3,5-4 грн": в Україні злетять тарифи на світло

Путін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр СотникПутін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр Сотник
14:01

Nemo заспівав "Teresa & Maria" українською - реакція alyona alyona та Jerry HeilВідео

13:57

Території їм не потрібні: реальні цілі окупантів у Харківській області

13:43

На тлі наступу росіян в ОТУВ "Харків" змінили командувача: що про нього відомо

13:34

Бій Усик - Ф'юрі: прогноз на бій за звання абсолютного чемпіона, котирування букмекерів

Реклама
13:06

180 млн грн, – експерт порахував, скільки "оптимізували" на двох зарплатних податків БРСМ та Avantage

12:58

Розкрилася неприємна правда про принца Гаррі

12:39

Російського "Алігатора" приземлили: українські військові збили гелікоптер Ка-52

12:27

Салат із крабових паличок за хвилину: одразу готуйте подвійну порціюВідео

12:15

На окупованій Луганщині потужний "приліт": детонує склад боєприпасів ворогаВідео

12:12

"Центр медико-психологічної реабілітації на Саксаганського" досьє

12:01

Дрони СБУ яскраво вдарили по нафтобазі та по підстанції в РФ - ЗМІ

11:42

Обстріли України стали смертоноснішими: у квітні рівень перехоплення ракет упав до 30% - WSJ

11:40

Вовчанськ може стати місцем першої великої битви під час нового наступу РФ - Forbes

11:31

В Україні помітно подорожчала комуналка: яка послуга найсильніше

11:22

Без макіяжу й укладки: Аллу Пугачову підловили в компанії мільярдера на Кіпрі

Реклама
11:19

Церковне свято 14 травня: що категорично заборонено робити на Проводи

11:03

Зеленський їде в Мадрид для підписання важливої угоди: в El Pais розкрили деталі

10:43

Китайський гороскоп на завтра 14 травня: Мавпам - розв'язання всіх проблем, Зміям - великий скандал

10:43

Діти можуть "прикупити" стаж батькам для пенсії: як це зробити

10:36

"Є великі застереження": міністр оборони Румунії не хоче віддавати Україні Patriot

10:27

У США натякнули, що британський спецназ діє в Україні - Business Insider

10:25

Крістіна Орбакайте рятує свого старшого сина у США - деталі

10:21

Повістки за кордоном: ЗМІ з'ясували, чи будуть вони роздаватися чоловікам у консульствах

09:24

Росіяни намагаються оточити Вовчанськ: в ISW назвали причину наступу на Харківщині

08:57

І Тоня вдома: донька-зрадниця Паперна засвітилася поруч з Ольгою Сумською

08:45

Навіщо Путін підірвав багатоповерхівку в Бєлгороді?Погляд

08:32

Мирні переговори з РФ: у США сказали, на яку угоду зараз пішов би Путін

08:23

Гороскоп на завтра 14 травня: Левам - ризик на роботі, Козерогам - бентежні речі

08:09

Мовчунка Надія Мейхер взяла прізвище чоловіка-росіянина - деталі

07:27

Путін звільнив Шойгу: аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля

06:44

Окупанти наближаються до Вовчанська: РФ захопила ще кілька сіл, має тактичний успіх

06:35

Ультраяструби Патрушев і Чемезов дісталися урядуПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 11 секунд знайти сніговика

05:05

Які трави посилять ріст волосся: фахівець розкрив вражаючий метод

03:30

Яка помилка під час поливу рослин може їх вбити: мало хто про це здогадується

Реклама
02:30

Загроза напівоточення Харкова: експерт назвав головну мету наступу РФ

01:30

Найкращі з найгірших: хто отримав найменшу кількість балів на Євробаченні-2024Відео

00:01

Коли закінчаться бойові дії в Україні: астролог назвала рік і дала важливий прогнозВідео

12 травня, неділя
23:42

"Абсурд": генерал ЗСУ розніс звинувачення у відсутності укріплень на Харківщині

22:57

Дантес розповів про "зраду" мами: "За що вона так зі мною?"

22:19

Міноборони РФ очолить людина Путіна: що відомо про Андрія Бєлоусова

22:07

Популярний український тік-токер уперше стане батьком

21:41

Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева

21:40

Примат тваринного над людським: рецензія на фільм "Королівство планети мавп"

21:30

РФ може оточити Харків: майор про загрозу удару 120-тисячного "кулака"

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти