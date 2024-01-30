Позитив жорстко проїхався по продюсеру-втікачу Бардашу і його російському паспорту

Співак Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив, висловився про зрадницьку позицію колишнього українського продюсера Юрія Бардаша.

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Олексій "Позитив" Завгородній та Юрій Бардаш / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український артист Олексій Завгородній (він же - Позитив, який прославився участю в попгрупі "Врємя и стєкло"), висловився про нещодавні дії скандального продюсера Юрія Бардаша (уродженця Луганської області), який отримав паспорт країни-агресора РФ.

Той після повномасштабного вторгнення почав співати оди кремлівському вождю Володимиру Путіну, втік до Москви, а днями ще й отримав "винагороду" за свої брехливі пропагандистські заяви - паспорт РФ.

Завгородній каже, що Бардаш завжди фанатів від Росії, а особливо - від сотень тисяч кривавих рублів, які можна там заробити.

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"Бардаш завжди любив РФ, а ще більше - гроші, які вона пропонує. Для всіх зрадників немає більшої цінності, ніж гроші. Вони будуть існувати в закритому ринку, бездумно робити те, що їм скажуть, щоб їм за це платили", - розповів Завгородній.

Водночас артист не сумнівається, що на колишнього продюсера відомих гуртів Quest Pistols, "Гриби", "Нерви" та співака Wellboy чекає успіх у країні-агресорі - з огляду на низький музичний смак тамтешнього населення.

"Такі, як він, будуть популярні на болотах, тому що там така ж бездумна поневолена аудиторія, яка слухає умовного Шамана", - підсумував Завгородній.

Нагадаємо, раніше недалекий Юрій Бардаш заявляв, що він перебуває в Москві. "Я майже три місяці перебуваю в Москві. Ви всі в курсі, що я сюди приїхав із рюкзаком. Так, я в Москві бував раніше, але з усвідомленням, що я тут назавжди, що я сюди приїжджаю жити, переходжу кордон жити назавжди, у мене такого не було, тому досвід у мене унікальний", - сказав продюсер.

На цьому Бардаш не зупинився. І продовжив вихваляти столицю країни-агресора, Москву, розповідаючи як там гарно, чисто та безпечно. Однак зазначив, що все ж таки є те, що його засмучує - "ліберальний прошарок", який чекає на поразку Росії у війні.

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