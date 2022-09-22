Продюсер-запроданець Бардаш розтікся в принизливому лизоблюдстві путінському режиму

Юрій Бардаш/ колаж Instagram, УНІАН

Скандальний музичний продюсер Юрій Бардаш (уродженець України), який Чи не єдиний з усієї когорти українського шоу-бізнесу відкрито підтримав диктатора Володимира Путіна в його агресії проти України, відзначився новою заявою. Про це він розповів у зверненні у своєму Telegram-каналі.

"Я майже три місяці перебуваю в Москві. Ви всі в курсі, що я сюди приїхав з рюкзаком. Так, я в Москві бував раніше, але з усвідомленням, що я тут назавжди, що я сюди приїжджаю жити, переходжу кордон жити назавжди, у мене такого не було, тому досвід у мене унікальний", ‒ сказав продюсер.

На цьому Бардаш не зупинився. І продовжив вихваляти столицю країни-агресора, Москву, розповідаючи як там красиво, чисто і безпечно. Однак зазначив, що все ж є те, що його засмучує - "ліберальний прошарок", який чекає поразки Росії у війні.

Бардаш зазначив, що планує змінити ім'я. Робить це за порадою священнослужителя з церкви. Тепер він буде не Юрієм, а Георгієм. Звернувся одіозний Бардаш і до українців.

"Я прошу українців: бережіть себе. Російський солдат прийде і звільнить. Це станеться, це вже відбувається", - сказав продюсер-путініст.

Нагадаємо, раніше радянський і латвійський актор Івар Калниньш розповів, що назавжди прощається з російською сценою через незгоду з війною в Україні.

Також раніше стало відомо, що російським артистам заборонили зі сцени говорити про війну і зобов'язали уникати будь-яких політичних тим при проведенні концертів.

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