Всі плакали: на Танцях з зірками "оживили" Кузьму Скрябіна

Танці з зірками / скріншот

На шоу Танці з зірками у прямому ефірі "оживили" легендарного музиканта Андрія Кузьменка.

У сьомому ефірі програми, названому ніч українських хітів, пісню Кузьми Скрябіна обрали для себе фронтмен гурту Kadnay Дмитро Каднай та фіналістка міжнародних турнірів з бальних танців Аліна Лі.

Згідно із задумом цього випуску, зіркові пари виконували танці під "лайв" - спів українських музикантів.

Скрябіна ведучий також оголосив як живого, сказавши, що він "виходить" на паркет разом з Каднаєм і Лі.

Позаду танцюристів, які показали глядачам контемп, на темному тлі з'явився яскравий синій контур Андрія. Далі біля мікрофона співак "виконав" свій хіт Спи собі сама.

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Дружина покійного Кузьми Світлана Бабійчук прийшла в зал для глядачів, щоб подивитися на виступ артиста.

Вона подякувала організаторам за таку ідею і прокоментувала танець Кадная словами чоловіка: "Чувак, ти крутий".

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Зауважимо, що люди в залі не стримували сліз після такого чуттєвого танцю на честь трагічно загиблого музиканта.

Раніше повідомляли, що учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта прокоментував свій виліт з проекту Танці з зірками після п'ятого прямого ефіру.