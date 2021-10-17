Всі плакали: на Танцях з зірками "оживили" Кузьму Скрябіна

Дружина покійного Кузьми Світлана Бабійчук прийшла в зал для глядачів, щоб подивитися на виступ артиста.
На шоу Танці з зірками у прямому ефірі "оживили" легендарного музиканта Андрія Кузьменка.
У сьомому ефірі програми, названому ніч українських хітів, пісню Кузьми Скрябіна обрали для себе фронтмен гурту Kadnay Дмитро Каднай та фіналістка міжнародних турнірів з бальних танців Аліна Лі.
Згідно із задумом цього випуску, зіркові пари виконували танці під "лайв" - спів українських музикантів.
Скрябіна ведучий також оголосив як живого, сказавши, що він "виходить" на паркет разом з Каднаєм і Лі.
Позаду танцюристів, які показали глядачам контемп, на темному тлі з'явився яскравий синій контур Андрія. Далі біля мікрофона співак "виконав" свій хіт Спи собі сама.
Дружина покійного Кузьми Світлана Бабійчук прийшла в зал для глядачів, щоб подивитися на виступ артиста.
Вона подякувала організаторам за таку ідею і прокоментувала танець Кадная словами чоловіка: "Чувак, ти крутий".
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Зауважимо, що люди в залі не стримували сліз після такого чуттєвого танцю на честь трагічно загиблого музиканта.
Раніше повідомляли, що учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта прокоментував свій виліт з проекту Танці з зірками після п'ятого прямого ефіру.