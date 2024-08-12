Все гірше і гірше: зірка "Діамантової руки" відмовилася лікувати рак

Світлані Світличній не робитимуть операцію на видалення злоякісної пухлини.

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У Світлани Світличної рак / колаж: Главред, фото: instagram.com/svetlana__svetlichnaya/

У російської відомої актриси і зірки "Діамантової руки" Світлани Світличної виявили рак, але вона проти хірургічного втручання.

Як повідомляє росЗМІ Mash, актриса боїться, що у неї може ще сильніше погіршитися самопочуття після операції.

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Біопсія показала зростаюче злоякісне утворення, що вражає тканини, і Світлична дуже здала останнім часом. У неї впав зір, з'явилися болі в голові, вухах і горлі, і вона постійно відчуває слабкість.

Акторка ж вирішила, що лікуватиметься лікарською терапією й операцію на пухлині проводити не будуть.

Хто така Світлана Світлична? Світлана Світлична - радянська і російська акторка, зірка фільму "Діамантова рука". Першою яскравою роллю стала фатальна спокусниця Ганна Сергіївна в "Діамантовій руці" Леоніда Гайдая. За даними Вікіпедії, у цій ролі Світлична з гумором втілила абсолютно новий на той момент типаж жінки - сучасної, стильної, сексуально розкутої, крім того, фільм містив рідкісну для радянського кіно еротичну сцену.

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