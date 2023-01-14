"Як це бути поруч з м'ясником?": Кислиця жорстко наїхав на "сліпих" колег в ООН

Росія тероризує і жорстоко вбиває українців, але представник РФ досі перебуває в ООН. Деякі колеги навіть не соромляться тиснути йому "криваву" руку. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця жорстко "наїхав"на таких колег і закликав їх гарненько "подумати". Пост він опублікував на своїй сторінці в Twitter.
Кислиця назвав "м'ясником" постпреда РФ в ООН Василя Небензю. Він також закликав своїх колег згадати про загиблих українців, яких Росія вбила прямо в їхніх квартирах у Дніпрі, коли ті захочуть потиснути руку російському "м'яснику".
"Як це бути поруч з м'ясником у Палаті? Ви відчуваєте теплу і липку кров, коли потискуєте йому руку? Наступного разу, коли будете тиснути йому руку, подумайте про мирних жителів, загиблих від російських ракет в Дніпрі! Подумайте про це, коли м'ясники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію", - написав Сергій Кислиця.
Він також виклав список колег, до яких звернувся з цим питанням.
Ракетна атака на Україну 14 грудня
РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.
У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.
Також під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Зараз під завалами знаходяться цивільні. Пізніше стало відомо про майже 60 постраждалих, з них 12 дітей.
Як пише заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цивільні сигналізують рятувальникам ліхтарями, мобільними телефонами і світлою тканиною.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про щонайменше 5 загиблих.
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