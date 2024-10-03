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Лікарі заборонили відомій співачці виходити на сцену - що сталося

Анна Підгорна
3 жовтня 2024, 01:30
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Ізоляція Ірини Федишин триватиме понад 20 днів.
Ірина Федишин
Ірина Федишин новини - у Ірини Федишин проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин активно готувалася до туру Україною, проте її планам не судилося збутися. На заваді зустрічі з шанувальниками стали проблеми артистки зі здоров'ям.

Про це зірка розповіла у своєму блозі в Instagram. Федишин попросила у фанатів, які вже придбали квитки, вибачення за незручності, та висловила надію на їхнє розуміння.

Крім того артистка зазначила, що від роботи її відсторонили медики на цілих три тижні. "Концерти переносяться у зв’язку з важливими обставинами, що стосуються мого лікувального процесу. Попри те, що костюми вже пошиті, пісні написані, а квитки, майже, продані, найближчі три тижні лікарі заборонили мені виходити на сцену", - написала вона.

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При цьому Ірина Федишин, незважаючи на солідний термін самоізоляції, не стала уточнювати, які саме проблеми зі здоров'ям змусили її перенести виступи.

Хто така Ірина Федишин?

Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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