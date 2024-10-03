Лікарі заборонили відомій співачці виходити на сцену - що сталося

Співачка Ірина Федишин активно готувалася до туру Україною, проте її планам не судилося збутися. На заваді зустрічі з шанувальниками стали проблеми артистки зі здоров'ям.
Про це зірка розповіла у своєму блозі в Instagram. Федишин попросила у фанатів, які вже придбали квитки, вибачення за незручності, та висловила надію на їхнє розуміння.
Крім того артистка зазначила, що від роботи її відсторонили медики на цілих три тижні. "Концерти переносяться у зв’язку з важливими обставинами, що стосуються мого лікувального процесу. Попри те, що костюми вже пошиті, пісні написані, а квитки, майже, продані, найближчі три тижні лікарі заборонили мені виходити на сцену", - написала вона.
При цьому Ірина Федишин, незважаючи на солідний термін самоізоляції, не стала уточнювати, які саме проблеми зі здоров'ям змусили її перенести виступи.
Хто така Ірина Федишин?
Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше стало відомо, що популярна світська журналістка Аліна Доротюк потрапила в автомобільну аварію, внаслідок якої її автомобіль зазнав серйозних пошкоджень.
Також син Діми Коляденка, музикант Пилип Коляденко, зізнався, що вже давно одружений, та розкрив подробиці про шлюб і свою непублічну обраницю.
Читайте також:
- Тіна Кароль закрутила роман із молодим бізнесменом - блогер
- "Зараз буду проходити ВВК": зірка серіалу "Батя" на 2+2 розповів про похід до ТЦК
- "Дійшли практично до дна": зірка Кварталу 95 поскаржився на проблеми в шлюбі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред