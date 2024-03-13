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Лікарі заборонили Фаготу Михайлюті співати - що сталося

Анна Підгорна
13 березня 2024, 13:15
Один із лідерів гурту ТНМК розкрив складний діагноз, який йому поставили у військовому шпиталі.
Олег Фагот Михайлюта
Фагот із ТНМК серйозно хворий / колаж: Главред, фото: instagram.com/fahot

Український музикант Олег 'Фагот' Михайлюта втратив свою найгострішу зброю - голос. Причиною тому - серйозна хвороба.

Про це артист розповів у своєму блозі в Instagram. Михайлюта занедужав і звернувся до військового госпіталю по допомогу. Там йому поставили серйозний діагноз.

Медики знайшли у Фагота катаральну ангіну, ускладнену ринофарингітом. У зв'язку з цим йому суворо заборонили співати і навіть говорити. На щастя, цей захід - тимчасовий. Після лікування артист знову зможе радувати шанувальників, цивільних і військових, своїми хітами.

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"Так виглядає обличчя катаральної ангіни з рінофарингітом. Але коли тебе обстежують у військовому шпиталі і ти дивишся навколо та обіймаєш живих, хоч в не зовсім здорових побратимів, ти усвідомлюєш, що ти геть здоров, і треба просто трошки почистити та налагодити свою зброю, і далі в бій, бо Ненька кличе", - пише Фагот Михайлюта.

Олег Фагот Михайлюта
Фагот із ТНМК серйозно хворий / колаж: Главред, фото: instagram.com/fahot

Хто такий Олег Фагот Михайлюта?

Олег Михайлюта - український співак, музикант, продюсер, один із лідерів і вокалістів гурту ТНМК. Закінчив Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського за класом фагота, на честь чого отримав прізвисько, яке використовує як сценічний псевдонім - Фагот. Також є актором озвучки. Його голосом в українському дубляжі у серії фільмів "Пірати Карибського моря" говорить капітан Джек Горобець (у виконанні Джонні Деппа). 28 лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні, записався в Територіальну Оборону; приєднався до добровольчого батальйону "Реванш".

Раніше українська ведуча Соломія Вітвіцька відповіла на чутки, що закрутила роман із одруженим чоловіком. У Мережі їй дорікають у тому, що її стосунки з новим бойфрендом почалися до того, як закінчився його попередній шлюб.

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