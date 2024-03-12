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Зірка "Жіночого кварталу" та "Ліги сміху" народила первістка

Анна Підгорна
12 березня 2024, 17:37
Щаслива мама Аліна Блажкевич уже розкрила стать та ім'я немовляти.
Аліна Блажкевич, Роман Блажкевич
Аліна та Роман Блажкевичі вперше стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/alinablazhkevych

Українська акторка Аліна Блажкевич у листопаді 2023 року оголосила, що вона та її чоловік очікують на первістка. Сьогодні артистка поділилася у своєму блозі в Instagram радісною новиною - у їхній родині з'явилася нова людина.

Блажкевич народила сина. Це сталося ще 10 березня, але молода мама вирішила дати собі час на відновлення. Також Аліна розкрила ім'я первістка - його назвали Андрієм.

Личко немовляти батьки вирішили поки що не показувати, а ось привітання з нагоди появи первістка та добрі побажання малюкові вони прийматимуть у вигляді донатів на допомогу українським захисникам.

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"Хотіла всім розказати, що на світ з’явився чудовий хлопчик Андрій. Ми з Ромою стали офіційно дорослими і дуже щасливими. Поки вам його не покажу, бо я вас знаю, вам би когось та й зглазить. А воно мені не треба. Всі деталі розповім потім! Головне, що це найбільша радість, яку я коли-небудь відчувала в житті. Я бажаю Андрійку жити в щасливій і мирній країні", - пише Аліна Блажкевич.

син Аліни Блажкевич
Аліна та Роман Блажкевичі вперше стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/alinablazhkevych

Хто така Аліна Блажкевич?

Аліна Блажкевич (у дівоцтві - Гордієнко) - українська гумористка, сценаристка, акторка проєктів "Жіночий квартал" і "Ліга сміху". З 2020 року одружена з актором Романом Блажкевичем.

Раніше зірка шоу "Ліга Сміху", військовий Віктор Розовий повідомив, що вперше одружився. На фото з РАГСу і з весілля комік вперше показав свою обраницю.

Також у ЗМІ з'явилася новина про те, що Віталій Козловський вперше стане батьком. Чутки про швидке народження дитини в сім'ї артиста з'явилися лише через кілька днів після новин про його одруження.

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