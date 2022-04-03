Вперше за довгий час: дочка Заворотнюк показала фото з мамою

Анна Заворотнюк / Фото: Instagram / anna_zavorotnyuk

3 квітня зірці серіалу Моя прекрасна няня Анастасії Заворотнюк виповнюється 51 рік. Як відомо, вже кілька років Заворотнюк бореться з онкологічним захворюванням.

Старша дочка актриси Анна активно веде соцмережі і іноді відповідає на питання про маму. Однак спільні фото з мамою вона не публікує, але в день народження актриси зробила виняток.

"Сьогодні день народження у найважливішої і дорогої людини в моєму житті. Якби не ти матуся, мене б не було в цьому світі, ти віддала нам всю себе, ми нескінченно любимо тебе і нескінченно вдячні. Я дуже дуже сильно люблю тебе і бажаю тобі самого міцного здоров'я, нехай все погане піде. Твій анчоус", - написала Анна.

читайте такожБлизьке оточення Заворотнюк стало жертвою шахраїв, які спекулюють на хворобі актриси

Що відомо про стан здоров'я Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк вже третій рік бореться з онкологічним захворюванням. У 2019 році актриса проходила курс лікування в Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися до пухлини.

Після операції вона повернулася в Росію і продовжила лікування. Анастасія Заворотнюк знаходиться в своєму заміському будинку і отримує необхідну допомогу від лікарів.

Читайте також: