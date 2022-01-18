Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла, як себе почуває онкохвора мама зараз

Анастасія Заворотнюк з дочкою Анною / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель і блогерка Анна Заворотнюк, старша дочка актриси Анастасії Заворотнюк, розповіла шанувальникам, як зараз себе почуває її мама.

Заворотнюк-старша страждає від онкологічного захворювання. Зі страшною хворобою артистка бореться вже три роки.

Близьке оточення Заворотнюк намагається приховувати всі подробиці, що стосуються перебігу її хвороби, зберігають приватність, справедливо вирішивши не робити сімейну трагедію надбанням громадськості.

Час від часу Анна розповідає про самопочуття матері, але ніколи не вдається в подробиці.

На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що боротьба з онкологією триває. На питання, чи стало мамі краще, Анна відповіла: "Дивлячись з чим порівнювати, тримаємося як можемо, вона воїн, але хвороба дійсно страшна, розбиває серце бачити її такою".

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Анна Заворотнюк розповіла про стан матері / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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