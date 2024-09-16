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Уперше після розлучення: Аффлека та Лопес заскочили на емоційному побаченні

Анна Підгорна
16 вересня 2024, 01:30
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Фанати Бенніфер заінтриговані - що ж насправді відбувається в родині зірок.
Бен Аффлек, Дженніфер Лопес
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес вийшли разом на публіку вперше після розлучення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голлівудські зірки Бен Аффлек і Дженніфер Лопес розійшлися у квітні 2024 року - через два роки після весілля. Документи на розлучення подала Джей Ло, для якої, за словами інсайдерів, крах цього шлюбу став справжньою катастрофою.

Тим часом менше ніж через місяць після початку шлюборозлучного процесу Лопес і Аффлека застукали на побаченні. Разом із ними були їхні діти від попередніх стосунків.

Рандеву відбулося в суботу, 14 вересня, в ресторані готелю Beverly Hills у Лос-Анджелесі. Пара потрапила в об'єктиви папараці під час явно дуже напруженої бесіди. Це перша спільна поява артистів після новин про розлучення, повідомляє Daily Mail.

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Причини їхньої зустрічі та настрій уже майже колишнього подружжя передбачити неможливо: на деяких кадрах Бен страшенно злий на папараці, що їх переслідують, і явно надмірно емоційно щось розповідає Джен, на інших вони спокійні й безтурботні, на третіх - видно, як Лопес намагається непомітно втерти сльози. Між тим очевидці стверджують, що під час побачення Лопес і Аффлека знайшлося місце і для обіймів.

Хто така Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Хто такий Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Голлівуд - останні новини:

Раніше стало відомо, що гурт Linkin Park знайшов заміну Честеру Беннінгтону через 7 років після його смерті. Колектив на чолі з новим солістом вирушає в тур і в листопаді випустить повноцінний альбом.

Також у ЗМІ розкрили подробиці заповіту французького актора Алена Делона. Свої заощадження він розділив між трьома дітьми, з якими за життя у нього були складні стосунки.

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шоу-бізнес скандал Дженніфер Лопес Бен Аффлек новини шоу бізнесу
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