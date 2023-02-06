Уявила себе дівою: Любов Успенська попіарилася на славі Алли Пугачової

Успенська не може прославиться самостійно, тому ходить по пропагандистських каналах, поливаючи брудом тих, про кого вона нібито не думає.

Любов Успенська спробувала "вкусити" Аллу Пугачову за втечу з РФ / instagram.com/uspenskayalubov_official, instagram.com/alla_orfey

68-річна співачка-зрадниця Любов Успенська завжди була артисткою другого ешелону, і слава більш успішних виконавців не дає їй спокою. Після від'їзду Алли Пугачової з рф через незгоду з війною в Україні, "баба Люба" щиро сподівається зайняти її місце.

При цьому таланту Успенській все ж не вистачає, та й вік вже не той - кричущі, нарочито еротичні сценічні костюми не рятують співачку, тому вона не упускає нагоди зробити собі славу на пропагандистських каналах за рахунок Примадонни.

Так нещодавно запроданка на телебаченні після недовгих умовлянь висловилася про те, що думає про повернення Алли Пугачової в рф. Успенська злукавила, мовляв її не хвилює доля колишньої колеги.

"Я про це взагалі не думаю. Я думаю, тільки про те, щоб був мир на землі. А ті, хто переживають за Аллу Пугачову - нехай їдуть до неї в гості і будуть з нею поруч. А за що переживати?! Чого переживати?! Вона переживає?!" - емоційно випалила Успенська.

Нагадаємо, раніше донька Любові Успенської, яка кардинально змінила свою зовнішність, показала пікантне фото. На своїй сторінці в Instagram з нагоди свого дня народження вона опублікувала знімок в "голій" сукні.

Не всі шанувальники Тетяни Плаксіної були в захваті від такого відвертого образу спадкоємиці Любові Успенської.

Сама Любов Успенська нещодавно здивувала своїм образом на одному з концертів. Зокрема, співачка з'явилася практично в трусах і у високих чоботях. Як би вона не хотіла виглядати молодо, рухається вона як 70-річна баба Люба. Телеграм-пабліки буквально вибухнули іронічними коментарями з приводу голого образу співачки.

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