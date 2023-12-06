Кохана Володимира Остапчука похизувалась коштовним подарунком від чоловіка

Остапчук подарував дівчині прикрасу на День святого Миколая.

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Катерина Полтавська отримала подарунок за 50 тис. грн / Колаж: Главред, фото: instagram.com / poka.tya, скрін з instagram.com / poka.tya

Катерина Полтавська, дружина відомого шоумена Володимира Остапчука, отримала приємний сюрприз від чоловіка на День святого Миколая. У своїй сторіз вона поділилася радісним моментом, коли зранку знайшла під подушкою коробочку, в якій знаходилася неймовірно вишукана каблучка. Про це дівчина розповіла у своєму Instagram.

Прикраса виготовлена з жовтого золота і інкрустована діамантами. Вартість цієї прикраси на сайті відповідного ювелірного бренду становить 50 тисяч гривень.

Подарунок від Остапчука / Фото: instagram.com / poka.tya

Важливим моментом було те, що за декілька днів перед святом Катерина вже почала натякати коханому на те, що саме хоче отримати в подарунок. Вона навіть показала коханому конкретну каблучку та розмір свого пальця.

відео дня

Подарунок від Остапчука / Фото: instagram.com / poka.tya

"Блін, так несподівано. І з розміром вгадав", - підписала вона кадр з прикрасою.

Таким чином Катерина підкреслила, наскільки несподіваним був цей сюрприз для неї і як вдало чоловік вгадав з усіма деталями.

Нагадаємо, Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тому наразі вони не спілкуються.

Також нещодавно вона у своєму Instagram опублікувала знімок ліжка з коробкою помідорів, підписавши - "важкий ранок". Це викликало зацікавленість у підписників, які почали припускати можливу вагітність ведучої.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Остапчук у соціальних мережах поділився радістю через подарунок від своєї молодої дружини Катерини з нагоди свого Дня народження. Він захоплено розповів, що отримав нову модель iPhone.

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