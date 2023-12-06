Кохана Володимира Остапчука похизувалась коштовним подарунком від чоловіка

Катерина Полтавська, дружина відомого шоумена Володимира Остапчука, отримала приємний сюрприз від чоловіка на День святого Миколая. У своїй сторіз вона поділилася радісним моментом, коли зранку знайшла під подушкою коробочку, в якій знаходилася неймовірно вишукана каблучка. Про це дівчина розповіла у своєму Instagram.
Прикраса виготовлена з жовтого золота і інкрустована діамантами. Вартість цієї прикраси на сайті відповідного ювелірного бренду становить 50 тисяч гривень.
Важливим моментом було те, що за декілька днів перед святом Катерина вже почала натякати коханому на те, що саме хоче отримати в подарунок. Вона навіть показала коханому конкретну каблучку та розмір свого пальця.
"Блін, так несподівано. І з розміром вгадав", - підписала вона кадр з прикрасою.
Таким чином Катерина підкреслила, наскільки несподіваним був цей сюрприз для неї і як вдало чоловік вгадав з усіма деталями.
Нагадаємо, Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тому наразі вони не спілкуються.
Також нещодавно вона у своєму Instagram опублікувала знімок ліжка з коробкою помідорів, підписавши - "важкий ранок". Це викликало зацікавленість у підписників, які почали припускати можливу вагітність ведучої.
Як раніше повідомляв Главред, Володимир Остапчук у соціальних мережах поділився радістю через подарунок від своєї молодої дружини Катерини з нагоди свого Дня народження. Він захоплено розповів, що отримав нову модель iPhone.
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