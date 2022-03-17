Війська Путіна в Києві вбили відому українську актрису

Оксана Швець / facebook.com/molodyytheatre

В результаті ракетних обстрілів Києва російськими військами загинула відома українська актриса Оксана Швець.

Про загибель Заслуженої артистки України повідомили на офіційній сторінці Молодого театру, в якому Швець грала. У момент обстрілу знаменитість перебувала в житловому будинку.

"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій актрисі! Немає прощення ворогові, що прийшов на нашу землю!", - йдеться в повідомленні.

Шанувальники Оксани Швець були шоковані звісткою і висловили співчуття її родині і близьким.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну - це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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