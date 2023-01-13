"Вова мене вб'є!": Даша Кацуріна розповіла, про що Дантес спілкується з її 6-річною донькою

Володимир Дантес подружився з Сашею, і не відмовляє собі в задоволенні подуркувати з дівчинкою.

Даша Кацуріна показала розмови Володимира Дантеса зі своєю донькою Сашею / t.me/grlsclubkatsurina

Бізнесвумен і дизайнерка Даша Кацурина - мама двох дітей. Після гучного розлучення зі своїм попереднім партнером, вона завела романтичні стосунки з українським співаком та коміком Володимиром Дантесом.

Артист був та залишається переконаним чайлдфрі, проте близьке знайомство з дітьми Кацуріної змінило його думку. Принаймні в тому, що стосується спілкування з півторарічним Іваном і шестирічною Сашею.

З останньою у Дантеса склалися близькі, дружні стосунки, яким Кацуріна не може натішитися. Вона навіть виклала фрагмент з їх розмови на своєму Telegram-каналі.

Бізнесвумен розповідає, що Володимир і Саша спілкуються в соціальних мережах, і у них є особливий ритуал - знімати один для одного відео, на яких вони корчать смішні пики.

"Вова мене вб'є, але розмови кружечками цих двох - просто ахахах", - пише Кацуріна. У коментарях до кумедного ролика пишуть, що подібна поведінка свідчить про те, що Саша прийняла Володимира, як нового партнера своєї мами, а Дантес має справжні почуття до Даші, раз настільки занурюється в її життя.

Раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і доньку.

Також американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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