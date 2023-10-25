Оце так каблучка: LOBODA приймає вітання з весіллям

Світлана Лобода наробила чимало шуму новим інтригуючим фото.

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Світлана Лобода натякнула на весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода повідомила шанувальникам, що у неї був дуже "насичений вівторок", та залишила для них загадку, яка моментально розлетілася по мережі.

На своїй сторінці в Instagram LOBODA опублікувала провокаційний знімок: ніжне рукостискання двох рук, чоловічої та жіночої, на тлі букета з білосніжних троянд. На безіменному пальці жінки красується обручка з великими діамантами.

Фанати сприйняли фото, як натяк на те, що Світлана побралася або і зовсім вийшла заміж. У коментарях її буквально засипали привітаннями: "Ви вийшли заміж??? Вітаю, якщо це так!!", "Боже, вітаю вас, ви заслужили бути щасливою і коханою, я так рада за вас", "Ого! Світлана, будьте щасливі", "Кохання і миру!!!", "Вітаю! Щастя вам безмежного", та ін.

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Втім, шанувальники Лободи висловили ще одну теорію: це - ніщо інше, як кадр з її нового кліпу, інтерес до якого вона вирішила підігріти таким незвичайним способом. Сама ж співачка, насолоджуючись фурором, який вона спровокувала, поки тримає інтригу і не поспішає розкривати, що означає цей кадр.

Світлана Лобода натякнула на весілля / instagram.com/lobodaofficial

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