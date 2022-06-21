Волочкова невдало розставила ноги, розсмішивши шанувальників: "там параліч сідничного нерва"

Волочкова невдало розставила ноги, розсмішивши шанувальників / instagram.com/volochkova_art/

Російська балерина Анастасія Волочкова вирішила показати чудеса гнучкості, але була висміяна в мережі.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому постала в червоній довгій сукні. Волочкова продемонструвала те, чим і прославилася - шпагат, але на цей раз вертикальний.

"Висота", - коротко підписала відео Анастасія.

instagram.com/volochkova_art/

А ось її передплатники не були в захваті від відео своєї улюблениці. В черговий раз її розкритикували за зовнішній вигляд і за те, що вона засвітила спідню ;білизну при вправі.

"Мало не пукнула, від напруги і голову б помила, жахливий вигляд і віку додає... Воші, останні три пера доїдають, реально більше тижня так ходить", "Анастасія робить шпагат, завалюючись тулубом і міцно тримаючись за поручень, а взагалі його роблять стоячи вертикально без будь-якої опори", "Там параліч сідничного нерва", - писали в коментарях під відео.

Нагадаємо, раніше Волочкову розкритикували за нескромне вбрання. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала у сукні без бюстгальтера. У такому образі вона знімалася в новому кліпі на свою пісню.

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