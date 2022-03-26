Волочкова, Корольова, Успенська і не тільки: російські зірки, які мовчать про війну РФ проти України

І це не повний список знаменитостей, які підтримують або замовчують війну.
Йде 31-й день війни Росії проти України. Багато як українських, так і російських знаменитостей засудили агресію Кремля.
Але деякі зірки воліють мовчати про злочини, які здійснює влада РФ в Україні.
Анастасія Волочкова
Скандальна російська балерина ні словом не обмовилася про вторгнення Росії в Україну з 24 лютого. У соцмережах вона продовжує публікувати кадри свого "красивого життя", а напередодні навіть анонсувала концерт.
Валерія
Співачка, яка активно вела свою сторінку в Instagram, через рішення Роскомндзора була змушена покинути соцмережу. До блокування вона жила звичайним життям, ніяк не реагуючи на те, що відбувається в сусідній країні, куди неодноразово їздила з концертами.
Любов Успенська
Королева шансону також вирішила зайняти "нейтральну позицію". У соцмережах вона ділиться фото зі своєю донькою, поки російські військові вбивають дітей в Україні.
Наташа Корольова
Співачка родом з Києва, але через два дні після вторгнення Росії в Україну вирішила зовсім покинути свою сторінку в Instagram. Про ракетні бомбардування російськими літаками столиці вона говорити не хоче.
Крістіна Орбакайте
Дочка Алли Пугачової, яка разом з чоловіком покинули РФ відразу після початку війни, так і не наважилася якось прокоментувати злочинні дії Путіна в Україні.
І це не повний список російських зірок, які підтримують або замовчують війну.
Раніше в Україні створили платформу списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.
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